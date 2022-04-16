В ответ на потопленный крейсер кремль ударил по заводу на котором производили противокорабельные ракеты. Украина попросила США добавить в пакет военной помощи американские ПКР. США ответили, что просьба будет удовлетворена.

Если кто до сих пор не понял, эта музыка будет вечной и окончится только в двух случаях:

а - отказ жертвы от сопротивления;

б - отказ агрессора от нападения.

Альтернатива этим двум вариантам - мировая ядерная война.

Украина не капитулирует. Поэтому уважаемые россияне, которые не поддерживают войну, и неуважаемые, которые поддерживают. Если вы не планируете стать ядерным пеплом, остается вариант - "б". Чем раньше, тем меньше русских и украинцев погибнет.

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Посмотрите на эту войну глазами украинцев. Ни на Галичине, ни на Волыни за тридцать лет независимости от рук "бандеровцев" никто не погиб. "Оранжевые фашисты" тоже никого не убили, хотя были у власти пять лет. Может быть проблема не в них?

В пригородах Киева все были живы до прихода "освободителей". И в Харькове были живы. Люди гибнут исключительно вдоль российских границ. А спасаются от "спецоперации" на западе Украины и в странах НАТО. Может проблема в "освободителях"?

Мариуполь был цел до прихода "освободителей". Донецк и Луганск никто не обстреливал до появления "отпускников". Заберите свои танки, возвратите домой своих солдат, отключите военную пропаганду и вы удивитесь, как быстро наступит мир.

В новом тысячелетии на среднюю российскую семью приходилось по тысяче долларов в месяц от продажи природных богатств и иностранных инвестиций. За эти деньги можно было обустроить свой дом. Но вместо этого вы едете разрушать чужие дома.

Вы решили, что лучше построить армию и флот. В результате построили больше яхт, чем военных кораблей. Решили создать гражданский авиалайнер. В результате в России нет гражданской авиации. Вместо неё появились дворцы у главных решал.

Провели за кучу миллиардов Олимпиаду - получились баночки с олимпийской мочой. Построили кучу газопроводов - сейчас все отказываются от российского газа. Потратили кучу денег на пропаганду - по всей Европе отключают российские телеканалы.

Хозяева яхт и дворцов решили развлечь россиян очередной войной. Запретили свободу слова и ввели цензуру. Отменили выборы и свободу собраний. Оскотинили часть населения, рассказали им страшилку про "нацистов" и отправили на войну.

Российская армия пришла в Украину. Начала бомбить города. Оскотинившаяся часть принялась насиловать и мародерить. Те, кто выжил, повезли домой стиралки. Кто погиб - семьи получат гробовые. А кто-то остался лежать в степи так ничего не получив.

С начала нулевых на каждую российскую семью от продажи природных богатств и иностранных инвестиций пришлось около четверти миллиона баксов. Вопрос - можно ли было купить себе бэушную стиралку без войны и отложить гробовые без гроба?

Понимаю, что хочется довести начатое до конца. Убить всех украинцев, отомстив им за собственные унижения и обиды. Показать натовцам кузькину мать. Но стоит ли оно того? Ехать умирать в другую страну вместо того, чтобы обустроить свою.