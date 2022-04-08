Россияне под Киевом расстреляли семью. Родителей убили, старшую дочь забрали с собой

6 апреля в Умани похоронили Аню и Дениса Яцюк. Супруги были расстреляны на дороге, когда пытались выехать с Севериновки под Киевом в Умань к родителям. Выжили только их две дочки – старшая 15-летняя Арина и 9-летняя Лера. Однако российские захватчики, которые и открыли огонь по мирным жителям, забрали девочек. Младшую они просто высадили в незнакомом селе, а старшую, раненую, увезли с собой. Уже больше месяца судьба ребенка неизвестна.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В первый день войны Аня и Денис Яцюк решили покинуть Киев и с двумя дочками перебраться на дачу в Севериновку. Они быстро собрались и уехали.

"Мы созванивались с Денисом 1 марта. Он говорил, что никуда из Севериновки они уезжать не собираются. Там россиян не было, правда, была слышна стрельба в районе Мотыжина и других сел. Что-то летало над головой, но жить можно было. На другой день с ними пропала связь, и больше мы их не слышали", – рассказывает брат Дениса Владимир, который живет в Польше.

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Позже стало известно, что 3 марта семья решила покинуть дачу и уехать в Умань. Владимир об их планах ничего не знал. "Может, это было какое-то спонтанное решение, мы не знаем. Почему они поехали не вместе с колонной, которая двигалась оттуда? Я знаю, что родители тоже были там, и они выехали с колонной, с ними все в порядке", – рассказывает Володя.

Семья ехала двумя машинами. В одной была Аня с младшей дочерью Лерой, в другой – Денис со старшей Ариной. Когда они выехали на трассу в районе села Мотыжин оба автомобиля обстреляли россияне.

Родителей девочек убили. Затем к автомобилям подъехали россияне и забрали детей.

"Младшую они просто высадили в селе Копылово, буквально в первой хате. А вот Арину, которая была ранена в бедро, увезли с собой. Мы ничего о ней не знаем, но очень надеемся отыскать ее", – говорит Володя.

Волонтер Алена Винницкая во время поездки в село Копылово отыскала Леру. Девочка рассказала ей, как погибли папа и мама.

По словам девочки, папа 3 марта сказал, что они поедут к бабушке с дедушкой в Умань. Лера сидела в машине с мамой, Арина – с папой. С ними еще ехали крестные, также они забрали собаку и двух котов. Родители объяснили девочкам, что если начнется стрельба, они должны пригнуться.

"Мы выехали на дорогу, и по нам начали стрелять. Мама кричала, я хотела посмотреть, что там, а потом мы остановились. Я позвала маму, но она сидела, и у нее была кровь. Я взяла ее телефон, чтобы вызвать скорую, но там был пароль. Я попросила маму ввести пароль, она побледнела и вот так пальцем…ввела пароль. Я не смогла позвонить и пошла по дороге искать помощь. Там танки ездили, я спряталась. Я ходила в разные стороны часа три-четыре, потом увидела папину машину. Посмотрела на папу – он сидел, и глаз у него уже такой был (прикрыла глаз рукой). Там и Арина сидела, она сказала, что у нее нога прострелена вот тут (показывает). Я смотрю, а там пузырь страшный. Потом подъехали танки и нас забрали", – передает рассказ девочки волонтер.

Родные надеются, что старшую Арину оккупанты тоже где-то высадили. И просят всех, кто что-то знает или видел девочку, сообщить близким. А младшую сестру родные в пятницу уже должны были забрать домой.

+48796675250 – Володя и Оксана, тетя и дядя девочек, 067-754-98-34 – Валентин Иванович, дедушка девочек.