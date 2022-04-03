Россияне обстреляли больницу в Рубежном: есть жертва и раненые. Фото

Оккупанты РФ обстреляли хирургическое отделение больницы в Рубежном на Луганщине. Вследствие атаки агрессора погиб один человек, еще трое получили ранения вследствие обстрелов Лисичанска и Новодружеска.

Об этом в воскресенье, 3 апреля сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Facebook. По его словам, из-под завалов разрушенных жилых зданий были спасены четыре человека.

Мощными обстрелами враг накрыл также Северодонецк, Лисичанск и Новодружеск.

Были повреждены около 13 объектов, в том числе три многоквартирных и шесть частных домов, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили.

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Кроме того, по данным обладминистрации, 95 тысяч 938 потребителей на Луганщине – без света.

Рубежное, Попасная, Северодонецк, частично Горская община и Лисичанск – полностью без воды.

Без газа остаются 36 населенных пунктов, из них 30 – полностью и 6 – частично.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович спрогнозировал, смогут ли оккупанты выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. По его мнению, на востоке сейчас определяется дальнейший ход войны.

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