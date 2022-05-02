Россияне хотели сбить пассажирский самолет, чтобы обвинить в этом Украину, и подставили 'кадыровцев', — Арестович

Служба безопасности Украины задержала шпионов Российской Федерации, которые вынашивали план крушения пассажирского самолета для дальнейшего обвинения в этом нашего государства. Зенитно-ракетный комплекс для своей коварной задумки диверсанты хотели получить через волонтеров и тесно входили им в доверие.

Для этого они сдавали украинским добровольцам дислокации батальонов чеченских войск Рамзана Кадырова. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому журналисту Марку Фейгину (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Выяснилось, что их старший лгал начальству в Москве — они искали постановочных товарищей, чтобы изобразить нападение на пост терробороны. Потому что реально на этот пост нападать не хотели, это же чревато последствиями. И они хотели разыграть и снять ролик о том, что они якобы убивают и переслать начальству как отчет о проделанной работе и получить гонорары. Они искали актеров и на этом погорели", – пояснил он.

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Арестович добавил, что эта история прекрасно описывает ключевые цели российской армии за последние восемь лет. А именно: сбить пассажирский самолет – это первое. Второе – обмануть начальство. И третье – сдать "кадыровцев".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Арестович объяснил, насколько позитивно отразится на исходе войны всеобщая мобилизация российских мужчин, которую грозит объявить Кремль 9 мая.