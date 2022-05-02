Я видел немало. Сожженые хаты и разрушенные города. Развороченная от снарядов земля. Убитые дети и казненные семьи.

А сегодня ночью к нам на позицию прилетело. Пять 300-тых. Один тяжелый и ему уже ампутировали ногу. Молодой дядька, чуть старше меня. У него 4 детей.

Так вот я хочу, чтоб это все пришло в Россию. Жестоко, скажете вы? Может. Но я хочу, чтоб в их дома и семьи пришла та же беда, что и в наши. Я хочу, чтоб горе пришло в семьи Соловьева и Сукабеевой. Хочу, чтоб их дети сидели в бомбоубежище и не знали, когда все закончится. Хочу чтобы горели их заводы, элеваторы и города. Хочу, чтоб око за око, зуб за зуб.

Видео дня

Я не злюсь, но очень хочу чтоб они все испытали то, что испытали мы, наши семьи, наши знакомые и друзья. Очень хочу чтоб какие-то города стали подобны Мариуполю, Харькову, Охтырке, Буче и Чернигову. Не знаю станет ли мне от этого легче, но уверен, что это будет честное наказание всей этой беснующейся толпе, которая в пьяном рашистском угаре вопя и галдя поддержали войну. Теперь честно будет, чтоб она пришла к ним. Они же хотели войну? Имеют право стать её жертвами. Ведь тот, кто сеет ветер пожинает бурю. Так пусть же грянет буря на их головы. Это будет справедливо. Амен!