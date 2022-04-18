Россиянам некуда ехать на майские из-за неприязни и дороговизны: причина в войне

Россияне жалуются, что перечень мест, где они могут провести майские праздники, для них резко сократился. В Крым они боятся ехать из-за угрозы военных действий, особенно после того, как крейсер "Москва" приказал долго жить. В Турции, куда их пускают, они опасаются украинцев. А дорогой Краснодарский край стал еще дороже.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В этом году россияне не хотят проводить майские праздники в оккупированном Крыму. "Они всерьез опасаются того, что тут могут начаться военные действия. Они уже читали о том, что на полуостров в госпитали привозят сотни раненых российских военных, слышали о крематориях и переполненных моргах. Это не добавляет им хорошего настроения. А история с потопленным крейсером "Москва" в Севастополе вообще ввела их в ступор", – считает крымчанин Александр.

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Он говорит, что в Крыму в туристическом бизнесе сейчас полный хаос, компании сокращают своих сотрудников. "Мои знакомые рассказывают, что сначала турбизнес подкосил коронавирус. Многие надеялись, что в 2022 году дела пойдут в гору, все-таки эпидемия схлынула. Но тут началась война, люди не хотят ехать даже в Ялту. Агентства сокращают своих сотрудников. Ситуация такая, как в 2014 году", – поясняет Александр.

Без оптимизма ждут майских праздников и те крымчане, которые сдают жилье. "У нас и раньше на майские не так много россиян приезжало, а в этом году даже те, кто еще зимой бронировал комнаты, отказываются. Говорят, что лучше быть дома, чем рисковать жизнью", – жалуется пенсионерка из Алушты Катерина.

ЕС и ряд других стран закрыли для российских самолетов воздушное пространство, и теперь для граждан РФ перечень стран, куда есть прямые авиарейсы, значительно сократился. Это Турция, ОАЭ, Египет, Армения, Узбекистан, Шри-Ланка, Катар, Бахрейн. С пересадкой они могут слетать в Таиланд, Вьетнам или на Мальдивы.

Добраться в европейские страны они тоже могут лишь на перекладных – а значит, дороже и дольше.

Что касается Турции, то россияне теперь частенько жалуются на то, что их, мягко говоря, недолюбливают там. Они уверяют, что во всем виноваты украинцы. Так после начала войны в Анталии в парке деревянным фигурам матрешек кто-то облил рты красной краской, а две из них сломали.

Сами россияне недовольны, что в Турции украинцы вывешивают желто-синие флаги на своих домах и автомобилях. Самые активные из них тут же звонят в полицию и требуют их снять.

Российские активистки в Турции призывают отдыхающих в случае, если их "обидели" за то, что они русские, немедленно бежать в полицию и писать заявление. За полтора месяца войны таких кляуз в Анталии набралось аж 200 штук.

В то же время в Турции бывают случаи, когда автомобили россиян обливают краской или прокалывают им колеса.

Поскольку Турция оказалась достаточно лояльной к российским туристам, то тут в некоторых банкоматах граждане страны-агрессора смогут даже снять деньги по карточке "Мир", которая, кроме РФ, нигде не работает. Но в кафе или магазине расплатиться ею не получится.

Еще россиян раздражает то, что с началом войны, введением санкций и ростом курса доллара их отдых стал, мягко говоря, непредсказуемым. Рейсы отменяются, переносятся и дорожают.

Даже сотрудница туристического бизнеса из Самары Ирина Горина возмутилась, что компания Turkish Airlines в последний момент отменила вылеты из таких городов как Самара, Уфа и Екатеринбург.

"Уже даже смешно получать такие письма от туроператоров (о гарантированном отдыхе. – Авт.): Гарантированный!!! отдых в Турции. Обрадуйте, блин, своих клиентов. Ага, уже вчера обрадовали. Из Самары тоже были гарантированные рейсы. Постеснялись бы и не бросались такими словами. Какие могут быть гарантии сейчас? В любой момент могут все отменить и написать: спасибо за понимание, держитесь там", – написала женщина.

Сейчас недельный отдых в Турции на майские в хорошем отеле россиянам и беларусам обойдется от 1000 до 1500 долл. за двоих. Это достаточно дорого, поскольку тут еще не сезон для купания в море. В среднем же из-за перелетов путевки в Турцию выросли в цене на 30%.

Россияне жалуются даже на то, что в такой стране как Шри-Ланка отношение к ним тоже не очень дружелюбное. Они сталкиваются даже с агрессией – как со стороны местных, так и со стороны иностранцев, которые проводят там зиму.

К тому же сейчас эта страна переживает экономические трудности. Поэтому тут нередки перебои с электричеством, сложности с приобретением валюты.

Что касается Мальдив, то теперь россияне стали экономить на отдыхе тут. Поскольку прямых рейсов "Аэрофлота" сюда уже нет, то перелет иностранными авиалиниями с пересадкой подорожал на 30-40%.

Видимо, поэтому теперь россияне выбирают не пятизвездочные гостиницы, а отели 4 и даже 3 звезды. Говорят, что таких экономных туристов тут стало в два раза больше.

Отдых в Сочи для россиян также уже подорожал как минимум на 10%. Это – плюс по 300-400 рублей в сутки за номер, а летом цена вырастет еще на 700-1000 руб.

Причина банальна: из-за санкций подорожали продукты, бытовая химия и даже постельное белье – на 30-40%.

Поэтому жителям РФ, которые живут за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, придется довольствоваться экскурсиями в Ярославль, Вологду или Тюмень, на Кавказ, в Татарстан или Абхазию – либо же искать дешевые турбазы в округе.