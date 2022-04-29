Атлант расправляет плечи

Титан Атлант не только дал имя океану, он еще и давний символ Запада, военно-политическую организацию которого недаром называют Атлантическим блоком. Увы, за последние 30 лет этот символ свободы, демократии и прогресса сильно сдал, обрюзг, потерял былое уважение и лишь благодаря героизму Украины расправляет плечи, избавляется от российской тлетворности, возвращает боевую форму и старую хватку.

Да, именно стойкость Украины стала триггером геополитических перемен, это опираясь на нее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила 27 апреля, что НАТО должна стать глобальной организацией, решающей мировые проблемы. Должна быть создана новая архитектура мировой безопасности: "Будем честны. Архитектура, которая была разработана для того, чтобы гарантировать мир и процветание, не сработала на Украине", — отметила она. "Сегодня нам нужен новый подход, который объединит безопасность, обеспечиваемую боевой мощью, и экономическую безопасность, при котором будут созданы глобальные союзы, при котором свободные страны будут более напористыми и более уверенными в себе, который покажет, что геополитика вернулась".

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Англосаксы, сыгравшие ключевую роль в создании современной цивилизации, продолжают вести главную партию в этом ренессансе, и на следующий день после главы МИД Британии президент США Джо Байден заявил, выступая в Белом доме, что направил в Конгресс запрос на выделение дополнительных 33 миллиардов долларов на помощь Украине. Ибо Россию необходимо остановить, даже если это потребует большой цены и больших усилий. Чтобы оценить этот шаг, вспомните, что с начала войны США выделили военной помощи Украине на $3,2 млрд. плюс 500 млн. прямой финансовой помощи.

Запад наконец-то осознал, что Россия является главной проблемой мира, источником постоянной опасности – и намерен решить эту проблему раз и навсегда. Украина показала, что способна нанести обезумевшему монстру военное поражение, поэтому ей всемерно помогут, ну а затем санкции и международная изоляция довершат дело. И, разумеется, ей придется возместить нанесенный колоссальный ущерб!

Россия заплатит за разбой

Заплатит буквально: параллельно администрация президента намерена просить Конгресс внести изменения в законодательство, которые облегчат министерству юстиции США конфискацию активов российских олигархов и перевод части денег в Украину, заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд, когда члены подкомитета Сената по ассигнованиям спросили его, нужны ли министерству юстиции дополнительные полномочия для действий в отношении российских олигархов, связанных с Кремлем. Недвижимость и другие активы богатых соратников Путина, арестованные и конфискованные министерством юстиции, поступают в Фонд конфискованных активов.

Третий месяц на Манхеттене и в Майами идет лихорадочная распродажа дорогой недвижимости! Однако многие не успели, Минфин США ввел санкции и заблокировал добра, включая яхты и самолеты, на более $1 млрд., а также заморозил активы на сотни миллионов на американских банковских счетах российской элиты. Неплохо, но мало, недорабатывают американцы! Неужели Задорнов был прав? Во Франции, к примеру, заморожено 178 млрд. евро ($192,7 млрд.)!

Понимая это, 28 апреля Байден вместе с просьбой о помощи Украине на 33 млрд. предложил Конгрессу всеобъемлющий законопроект, расширяющий полномочия администрации по привлечению российского правительства и олигархов к ответственности за вторжение в Украину. Он предусматривает также разрешение использовать полученные средства для поддержки Украины.

Одно из предложений упорядочивает процедуру конфискации имущества в США, расширяет круг активов, подлежащих аресту, и позволяет направлять полученные средства в Украину. Оно предусматривает создание процедуры для конфискации имущества попавших под санкции российских олигархов. Другое предложение предусматривает объявление преступлением сознательное или намеренное владение любым лицом средств, полученных непосредственно от коррупционных сделок с российским правительством. Третье расширяет возможности США по использованию этих средств для возмещения ущерба, нанесенного Украине. Четвертое направлено против имущества, которое используют россияне для облегчения ухода от санкций. В рамках действующего законодательства США могут конфисковать средства, полученные от нарушения санкций, но не могут конфисковать имущество, используемое для содействия нарушению санкций. Предложение устраняет этот пробел.

Байден надеется на поддержку проекта в Конгрессе, в чем мало сомнений, так как кроме Трампа и его прихвостней из "путинского крыла" республиканцев все стараются уловить украинский ветер в свои политические паруса. Так, Палата представителей в этот же день 28 апреля одобрила законопроект, предполагающий конфискацию правительством США попавшей под санкции российской собственности с целью ее продажи и оказания помощи Украине. Документ, авторами которого выступили демократ Том Малиновски и республиканец Джо Уилсон, поддержали 417 конгрессменов и всего 8 были против.

В документе уточняется, что меры должны быть приняты в отношении активов стоимостью от $2 млн., в том числе являющихся собственностью российских энергетических компаний. Активы должны быть проданы, а вырученные средства предполагается направить на восстановление Украины, на военную и гуманитарную помощь ей, а также на содействие украинцам в переселении в другие страны.

Есть надежда, что и Европу эти инициативы подтолкнут к конкретным действиям по созданию фонда помощи Украине. "США уже работают с союзниками и партнерами над отслеживанием активов по всему миру", – отмечается в заявлении Белого дома. Так Россия оплатит войну против нее самой, а страны Европы еще будут соревноваться за участие в восстановлении Украины! Что даст мощный толчок экономике Old World, замедляющейся из-за этой войны.

Процесс уже идет и 27 апреля глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в котором обсудили инициативы по новым санкциям против России. Франция продолжает претворять в жизнь санкции против российских миллиардеров. Местные власти конфисковали три виллы, расположенные на юге страны и принадлежащие олигархам из РФ. Это имение Олега Дерипаски, расположенное между Сен-Тропе и Раматюэлем, вилла бывшего зятя Владимира Путина Кирилла Шамалова, а также имение-копия Версальского дворца чеченского дельца Мусы Бажаева.

Власти Украины также обсуждают с Вашингтоном и европейцами использование замороженных активов России для финансовой помощи Украине, заявил председатель украинского правительства Денис Шмыгаль. Он отметил, что Киеву ежемесячно необходимо до пяти миллиардов долларов финансовой помощи.

В принципе, замороженных средств уже немало. Это более $300 млрд. резервов России плюс упомянутые $192,7 млрд. частных вкладов во Франции. К ним могут присоединиться огромные суммы частных вкладов в иных странах (в Швейцарии хранится более $200 млрд., а в Британии, думаю, еще больше). Но требуется юридический механизм для передачи этих средств Украине. Понятно, что конфискации активов вне рамок уголовного процесса создаст опасный прецедент и поставит под угрозу права собственности, священного понятия для правовых стран. И все же чиновники ЕС обсуждают, могут ли такие активы "подлежать замораживанию и конфискации, если они отвечают стандартам соответствующего национального уголовного законодательства". Канада, кстати, также планирует арестовывать средства попавших под санкции россиян для выплат компенсаций пострадавшим от "спецоперации".

Антимафиозные законы против мафиозного государства

Возможной моделью юридического обоснования конфискации российских активов могут стать антимафиозные законы Италии (Россия это страна, которой правит уголовно-чекистская мафия), где власти могут отчуждать имущество лиц, имеющих связи с организованной преступностью, если их считают "социально опасными". Чтобы применить нечто подобное к путинским "олигархам", нужно обосновать их социальную опасность связью с теми, кто начал "военную спецоперацию" в соседнем государстве, отметил в разговоре с Financial Times итальянский прокурор. Власти Италии ранее арестовали "роскошные суперъяхты и просторные приморские виллы", связанные с российскими бизнесменами, общей стоимостью более €1 млрд, пишет газета.

В США, отмечает FT, подобных прецедентов немного, однако некоторые юристы приводят в пример решение Вашингтона выделить на гуманитарную помощь $3,5 млрд из замороженных активов Центрального банка Афганистана. В общем, был бы человек, а статья найдется, как шутили в мрачные времена СССР. Путин вернул эти времена в Россию и – "эффект бумеранга" – ей самой (и Путину тоже) обязательно подберут соответствующую статью и даже не одну. Расплачиваться за агрессию ей придется долго. Боюсь, она будет стоить ей будущего.