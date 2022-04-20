Россия за сутки перебросила в Украину четыре батальонно-тактических группы – CNN

За последние сутки Российская Федерация перебросила в Украину четыре батальонных тактических групп (БТГ). Три из них ушли на Донбасс.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник американского оборонного ведомства в среду, 20 апреля, передает CNN. По его словам, за последнюю неделю российский силы добавили 17 БТГ.

Всего, по оценкам США, сейчас на территории украинского государства находится 82 БТГ. По словам представителя Пентагона, все группы "функционально устроены", они насчитывают не только солдат пехоты.

"Кто-то пехотный, кто-то артиллерийский, кто-то бронетанковый, механизированный, так что я не знаю, какая тут смесь", – добавил чиновник.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 18 апреля российские оккупанты начали вторую фазу наступления. Враги пошли в атаку на востоке Украины, однако наши войска держат оборону. Жителей Донецкой и Луганской областей призвали срочно выехать в более безопасные регионы, поскольку вскоре на Донбассе начнется "главная битва этой войны".