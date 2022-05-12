Россия выводит свои подразделения с Харьковщины: в разведке Британии объяснили, что это значит

Защитники Украины продолжают контрнаступление к северу от Харькова. Они освобождают города и села в направлении российской границы.

Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, опубликованной 12 мая в официальном Twitter ведомства. Отмечается, что концентрация Россией сил на Донбассе сделала ее подразделения на Харьковщине уязвимыми для организованных и высокомотивированных украинских контратакующих войск.

Несмотря на успех РФ в окружении Харькова на начальных этапах войны, она вывела свои подразделения из региона, чтобы восстановить силы после тяжелых потерь, отметили в британской разведке.

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Впоследствии эти подразделения, вероятно, будут развернуты на восточном берегу реки Северский Донец для формирования блокирующих сил с целью защиты западного фланга основных сил РФ и основных путей снабжения для операций в районе Изюма, говорится в сводке.

"Вывод российских войск из Харьковской области – молчаливое признание неспособности России захватить ключевые украинские города, где они ожидали ограниченного сопротивления населения", – подчеркнули британские разведчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее защитники Украины рассказали, как провели успешную операцию с целью контрнаступления на Харьковщине. Благодаря "обманному маневру" ВСУ пошли на штурм врага.