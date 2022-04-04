Россия вывела основную часть своей техники из Сумщины, но ВСУ успели захватить трофеи. Фото

Вооруженные силы Украины продолжают оказывать достойное сопротивление российским оккупантам. В понедельник, 4 апреля, рашисты вывели основную часть своей техники из Сумской области на территорию страны-агрессора РФ.

Об этом в эфире UAразом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Он отметил, что в области все еще находятся небольшие подразделения, которых "вылавливают" ВСУ и территориальная оборона. И добавил, что украинские военные пополнили свои запасы техникой российских оккупантов: "Получена и взята трофейная техника – медицинский автомобиль "Тигр", "Тайфун", танки, БМП и так далее", – сказал Живицкий. Соответствующие фото опубликованы в его Telegram-канале.

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По словам главы Сумской ОВА, подразделения РФ после отвода войск взорвали мост через реку Сейм, чем отрезали возможность для отступления арьергарда армии (военное подразделение/часть, охраняющее войско при перемещении с фронта в тыл или вдоль фронта).

Ранее OBOZREVATEL писал, что герои Сухопутных войск ВС Украины показали, как эффективно работают по военной технике врага. Удачных ударов нанесли бойцы 30-й ОМБР им. князя Константина Острожского.

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