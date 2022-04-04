Россия вывела основную часть своей техники из Сумщины, но ВСУ успели захватить трофеи. Фото

Дария Скуб
Война в Украине 2022
2 минуты
Россия вывела основную часть своей техники из Сумщины, но ВСУ успели захватить трофеи. Фото

Вооруженные силы Украины продолжают оказывать достойное сопротивление российским оккупантам. В понедельник, 4 апреля, рашисты вывели основную часть своей техники из Сумской области на территорию страны-агрессора РФ.

Об этом в эфире UAразом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Он отметил, что в области все еще находятся небольшие подразделения, которых "вылавливают" ВСУ и территориальная оборона. И добавил, что украинские военные пополнили свои запасы техникой российских оккупантов: "Получена и взята трофейная техника – медицинский автомобиль "Тигр", "Тайфун", танки, БМП и так далее", – сказал Живицкий. Соответствующие фото опубликованы в его Telegram-канале.

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По словам главы Сумской ОВА, подразделения РФ после отвода войск взорвали мост через реку Сейм, чем отрезали возможность для отступления арьергарда армии (военное подразделение/часть, охраняющее войско при перемещении с фронта в тыл или вдоль фронта).

ВСУ пополнили свои запасы техникой оккупантов РФ.
ВСУ захватили ряд трофеев.
Украинские военные пополнили запасы техники.
ВСУ пополнили свои запасы трофеями рашистов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что герои Сухопутных войск ВС Украины показали, как эффективно работают по военной технике врага. Удачных ударов нанесли бойцы 30-й ОМБР им. князя Константина Острожского.

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