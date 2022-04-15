Россия вывела большинство своих самолетов из аэродромов в Беларуси. Фото

Россия забрала из Беларуси большую часть своей авиации. На некоторых аэродромах и вовсе не осталось самолетов.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Беларускі Гаюн", который следит за военной активностью оккупантов. Обзор был составлен на основании данных спутниковых снимков.

На аэродромах Лунинец, Великий Боков (Мозырский район), Лида и в аэропорту в Гомеле вражеских самолетов и другой боевой техники замечено не было.

В то же время в Барановичах обнаружено 2 транспортных Ил-76 и до 10 истребителей, в Мачулищах также заметили 2 транспортных Ил-76, а в Зябровке (Гомельский район) на аэродроме присутствует техника российской армии.

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Однако в течение 14 апреля летная активность в целом была не высокой.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 50 суток полномасштабной войны против Украины российские оккупанты потеряли 160 самолетов и более 140 вертолетов. Также враг лишился около 60 средств ПВО и свыше 130 беспилотников.