Россия выпустила по Украине более 1300 ракет, их запасы уменьшились вдвое – Минобороны

С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине уже более 1300 ракет. Речь идет как о ракетах воздушного, так и морского, и наземного базирования.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, запасы ракет в РФ с 24 февраля этого года сократились более чем вдвое.

"По нашим данным, у них уже запасы сократились более чем вдвое за то время, которое они с 24 февраля активно их используют по территории Украины. Приблизительно цифры, которые называются, это более 1000 ракет они уже использовали. Точнее, более 1300 ракет. Если считать, что вдвое сократилось, то примерно можно сосчитать, сколько остается", – сказала Маляр.

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Она добавила, что в РФ могут производить и новые ракеты, однако этот процесс сейчас усложнен, поскольку комплектующие завозились из-за границы, а из-за санкций теперь это невозможно. В то же время оккупанты могут использовать те детали, которые еще есть в запасе.

"Этого хватит на несколько месяцев. Но надо понимать, что тот запас ракет, который они уже использовали для поражения нашей территории, нельзя пополнить так быстро. Для пополнения нужно несколько лет", – отметила заместитель главы Минобороны.

При этом Маляр подчеркнула, что не нужно расслабляться, потому что у России еще достаточно ракет, чтобы нанести ими серьезный ущерб.

Как сообщал OBOZREVATEL, риск нанесения высокоточных ракетных ударов российскими оккупантами сохраняется на всей территории Украины. Такими действиями враг пытается помешать передвижению Вооруженных сил на восток страны.