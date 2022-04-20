Россия выдвинула новый ультиматум непобедимым защитникам Мариуполя

Страна-агрессор Россия выдвинула новый циничный ультиматум украинским героям, которые защищают город Мариуполь. Им "предложили" сложить оружие.

Соответствующее заявление опубликовал Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию. Оно появилось вечером 19 апреля.

В заявлении говорится, что защитникам Мариуполя предлагают "с 14:00 (по времени страны=-оккупанта) 20 апреля 2022 г. прекратить боевые действия и сложить оружие".

Напомним, что накануне командир 36-й отдельной бригады морской пехоты, которая обороняет Мариуполь, Сергей Волына заявил, что украинские военнослужащие не сдадутся, однако подчеркнул, что городу незамедлительно нужна деблокада.

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Он обратился к миру с мольбой спасти женщин и детей из заблокированного российскими оккупантами украинского города. Также командир морпехов призвал западных партнеров помочь Украине с вооружением, которое позволит деблокировать Мариуполь, где в заложниках в бесчеловечных условиях остаются тысячи мирных жителей.

Ранее РФ уже выдвигала защитникам Мариуполя подобный ультиматум. 17 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что несмотря на требование России сдаться, военнослужащие не сложили оружие и продолжили борьбу против оккупантов. Город не пал, хотя и вынужден выживать в нечеловеческих условиях.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация в окруженном городе остается максимально жесткой. Российские военные продолжают мешать каким-либо попыткам спасения мирных жителей. Россия блокирует любые попытки Украины организовать гуманитарные коридоры.

Кроме того, оккупанты успели вывезти из этого города в РФ десятки тысяч украинцев. Судьба этих людей остается неизвестной.

Как сообщал OBOZREVATEL:

заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла, что Россия может готовить высадку десанта в Мариуполе. На такой шаг оккупанты готовы пойти из-за того, что уже полтора месяца не могут взять город, даже полностью заблокировав его и практически стерев с лица земли.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты наносят авиационные удары по Мариуполю и проводят штурмовые действия в районе морского порта.