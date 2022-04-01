Россия все чаще применяет в Украине тяжелые огнеметные системы: Генштаб ВСУ показал новый трофей. Фото

Российские оккупационные войска все чаще используют в Украине тяжелые огнеметные системы. Российские ТОС-1 и ТОС-1А могут наносить страшные потери гражданскому населению.

Однако украинские воины уничтожают даже такое разрушительное оружие. Фото побитой техники показали в Генштабе ВСУ.

"Оккупационные войска россиян в войне против Украины пытаются использовать тяжелые огнеметные системы. Их ТОС-1 "Буратино" и его усовершенствованная версия ТОС-1А "Солнцепек" способны нанести ужасный ущерб и потери гражданскому населению... Эта транспортно-заряжающая машина из комплекса ТОС уже никогда и ничего не зарядит! Одно из подразделений 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого об этом позаботилось!" – подписали фото ликвидированной техники в Генштабе.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что потери России в войне с Украиной составляют 17,7 тыс. человек: уничтожены 625 танков и 143 самолета. Такие данные по состоянию на утро 1 апреля смогли подтвердить в Генштабе ВСУ.

В общей сложности потери РФ только техникой в финансовом эквиваленте составили более $10 млрд.

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