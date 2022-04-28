Россия вооружает дельфинов бомбами для борьбы с водолазами-диверсантами. Фото

Россия развернула "подразделение" военных дельфинов в аннексированном Крыму для защиты военно-морской базы в Севастополе. В частности, поскольку украинские ракеты не достают до Севастопольской бухты, дельфины якобы должны предотвращать атаки украинских водолазов-диверсантов.

Обнародованные Военно-морским институтом США спутниковые снимки показывают, что прямо перед началом вторжения в Украину загоны с боевыми дельфинами были перемещены ко входу в Севастопольскую бухту в Крыму. Специально обученные дельфины могут противостоять водолазам, устанавливать мины и нести бомбы, пишет The Daily Mail.

Еще до оккупации РФ в Крыму был отряд украинских боевых дельфинов, однако россияне взяли их под свой контроль.

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Однако с дисциплиной у дельфинов не всегда гладко. Так, в 2013 году две трети российских боевых дельфинов ушли в "самоволку" в Черное море, дезертировали с военных учений – очевидно, в поисках любви.

Подготовку боевых дельфинов в Севастополе начали еще в советские времена, почти 50 лет назад. В Сан-Диего, штат Калифорния, программа Военно-морских сил США по морским млекопитающим была создана еще в 1959 году. Это произошло после того, как ученые обнаружили способность дельфинов-афалин выявлять угрозы и передавать сообщения.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, командование Черноморского флота РФ запретило кораблям российских военно-морских сил покидать бухту в оккупированном Севастополе. Запрет объявлен до установления причины крушения флагманского крейсера "Москва". Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, ссылаясь на источники в разведке.