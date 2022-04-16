Россия ведет подготовку территории Беларуси к нанесению ракетных ударов по Украине, – Маляр

На сегодняшний день сохраняется угроза ракетных ударов по всей территории Украины. Этот и другие факторы могут означать, что РФ не покидает планы по захвату всей территории нашей страны.

При этом краткосрочным планом врага является захват восточных регионов Украины. Об этом в эфире национального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, сейчас идет горячая фаза войны и российские оккупанты пытаются укрепиться на определенных рубежах. В то же время враг продолжает бомбардировать всю территорию страны.

"Сейчас идет горячая фаза войны. Это нужно понимать. И сегодня еще рано говорить о каких-то результатах, поскольку сегодня по всей территории Украины существует угроза ракетных ударов. Кроме того, следует понимать, что сегодня осуществляются ракетные удары по Запорожской, Харьковской, Донецкой области. И враг пытается укрепиться на географических рубежах Донецкой и Луганской области", – сообщила Маляр

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Также замминистра обороны подчеркнула, что Россия использует территорию Беларуси и непризнанной так называемой "Приднестровской республики" для подготовки к ведению боев. Там враг, в частности, скапливает технику и перебрасывает войска.

"Они стягивают понемногу свои войска вокруг границы, они концентрируют технику, готовят территорию Беларуси к возможным ударам, и у них ведется, мы видим движение и подготовка на территории так называемой непризнанной республики Приднестровья на территории государства Молдова. Поэтому сегодня российская армия в активной фазе приготовления", – рассказала Маляр.

Напомним, на территории Беларуси зафиксировали перемещение российской колонны. Она насчитывала около 30 единиц техники. Двигалась колонна российских оккупантов в направлении российского Смоленска.

Ранее сообщалось, что на оккупированной территории Молдовы в Приднестровье заметили перемещение колонны российских БТРов. Кадры были сняты в районе аэропорта "Тирасполь".