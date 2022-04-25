Россия в войне против Украины проявляет признаки либо глупости, либо отчаяния, – аналитик

За время полномасштабной войны против Украины Россия проявила признаки глупости и отчаяния. Существенные потери путинских оккупантов практически не позволяют сдвинуть с мертвой точки линию фронта.

К тому же, потерпев поражение на большинстве направлений, российские войска деморализованы и не так эффективны в теперешних боях. Об этом рассказал профессор стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете Филлипс О'Брайен, сообщает BBC.

По его словам, совершив вторжение в Украину, Кремль развенчал мифы о "второй армии мира".

"На самом деле они почти не развиты. Они понесли так много потерь в киевской кампании и других… и, насколько мы можем судить, это не особенно разумно", – говорит о путинской армии О'Брайен.

Видео дня

Кроме того, аналитик подчеркивает, что российские оккупанты, которых перебросили с Киевской области на восток Украины потерпели поражение, и теперь они измотаны и неэффективны.

"Эти солдаты, которых вывели из Киева, были побежденными солдатами – они видели и совершали военные преступления, они видели, как гибнут люди, они были измотаны, у них пропала техника. Тот факт, что россияне не дают [Украине] покоя, является признаком либо глупости, либо отчаяния", – рассуждает аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, за время полномасштабной войны против Украины российская армия понесла существенные потери. Однако после восстановления сил в течение 5-10 лет РФ может предпринять попытку очередного военного противостояния против Украины.

Напомним, в Кремле уже признали, что Россия проиграла развязанную против Украины войну, которую там называют "спецоперацией". Сейчас российские оккупанты решают, каким образом подвести россиян к осознанию данного факта и как назвать провал "второй армии мира".