Россия в войне против Украины потеряла столько солдат, сколько служит в армиях некоторых стран. Инфографика

За время войны против Украины потери личного состава России превышают численность армии некоторых стран. В то же время количество уничтоженной техники российских оккупантов больше, чем весь военный парк многих больших государств.

На 40-й день войны потери российских танков ведутся на сотни. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале UA War Infographics (Чтобы посмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).

"Террористическая армия потеряла столько людей, сколько служит в армиях небольших стран. А потери техники сопоставимы со всем парком техники армий больших государств", – говорится в подписи к инфографике.

Видео дня

Так, РФ потеряла на войне уже 18,3 тысячи своих военных. Это больше, чем весь военный персонал некоторых стран. Например, на Кипре численность армии составляет 16 тысяч человек, в Словакии – 13 тысяч военнослужащих, а в Ирландии в общей численности служит 12,7 тысяч человек.

Оккупанты также потеряли 647 танков. Для сравнения во Франции общее количество танков в Вооруженных силах составляет 406 единиц, в Испании – 327 единиц, в Италии – 200, а в Великобритании 227 танков.

В то же время российские оккупанты несут существенные потери самолетов. За все время полномасштабного вторжения Вооруженные силы Украины уничтожили 147 российских самолетов. Это больше, чем общее количество военных самолетов в Великобритании (142), Польше (112), а также в Казахстане – 120 военных самолетов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что экс-министр внутренних дел Арсен Аваков ведет параллельный подсчет уничтоженных украинскими воинами врагов. По его данным, суммарные потери личного состава ВС РФ и российских ЧВК в Украине составляют около 23 тыс. человек.

В частности, Россия понесла тяжелые потери на одном из направлений на Востоке. В Генеральном штабе показали яркие фото, на которых запечатлены результаты разгрома.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!