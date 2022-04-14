newspaper

Россия в войне против Украины потеряла почти 20 тыс. человек, уничтожены 160 самолетов

Лилия Рагуцкая
Война в Украине 2022
1 минута
3,1 т.
Россия в войне против Украины потеряла почти 20 тыс. человек, уничтожены 160 самолетов

Российская оккупационная армия продолжает нести потери в Украине. По состоянию на утро 14 апреля известно, по меньшей мере, о примерно 20 тыс. погибших оккупантов.

Также украинские воины уничтожили уже 160 самолетов РФ. Об этом в утренней оперативной сводке сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Так, с 24 февраля по утро 14 апреля Россия в войне против Украины потеряла:

  • личного состава – около 19 900 человек,

  • танков ‒ 753,

  • боевых бронированных машин ‒ 1968,

  • артиллерийских систем – 366,

  • РСЗО – 122,

  • средств ПВО – 64,

  • самолетов – 160,

  • вертолетов – 144,

  • автомобильной техники – 1437,

Видео дня

  • кораблей/катеров – 7,

  • цистерн с ГСМ – 76,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 134.

Специальной техники уничтожено 25 единиц, а пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 штуки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что журналист Роман Цымбалюк назвал военные части России, которые понесли наибольшие потери в Украине. 10 воинских частей оккупационной армии практически утратили боеспособность.