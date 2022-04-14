Россия в войне против Украины потеряла почти 20 тыс. человек, уничтожены 160 самолетов
Российская оккупационная армия продолжает нести потери в Украине. По состоянию на утро 14 апреля известно, по меньшей мере, о примерно 20 тыс. погибших оккупантов.
Также украинские воины уничтожили уже 160 самолетов РФ. Об этом в утренней оперативной сводке сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Так, с 24 февраля по утро 14 апреля Россия в войне против Украины потеряла:
личного состава – около 19 900 человек,
танков ‒ 753,
боевых бронированных машин ‒ 1968,
артиллерийских систем – 366,
РСЗО – 122,
средств ПВО – 64,
самолетов – 160,
вертолетов – 144,
автомобильной техники – 1437,
кораблей/катеров – 7,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 134.
Специальной техники уничтожено 25 единиц, а пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 штуки.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что журналист Роман Цымбалюк назвал военные части России, которые понесли наибольшие потери в Украине. 10 воинских частей оккупационной армии практически утратили боеспособность.