Россия в войне против Украины потеряла 19,1 тыс. человек: уничтожены 705 танков и 1895 ББМ

Путинская армия, воюя против Украины, потеряла как минимум 19 100 военнослужащих, среди которых обычные солдаты, офицеры и генералы. Также на украинской земле сгорели 705 вражеских танков, 335 артиллерийских систем и 151 самолет.

Защитники продолжают уничтожать оккупантов и их технику на земле и в небе. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на официальной странице в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.04 ориентировочно составляют:

личного состава – около 19 100 человек;

боевых бронированных машин ( ББМ ) – 1895 единиц ;

автомобильной техники – 1363 ;

танков – 705;

артиллерийских систем – 335;

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самолетов – 151;

вертолетов – 136;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112 ;

реактивных систем залпового огня ( РСЗО ) – 108 ;

цистерн с горюче-смазочными материалами (ГСМ) – 76;

средств противовоздушной обороны ( ПВО ) – 55 ;

специальной техники – 25;

кораблей/катеров – 7;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий. Бей оккупанта! Вместе победим!" – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Отметим, что украинские военные нанесли мощный удар армии РФ под Мариуполем. Во время боев было ликвидировано не менее 118 оккупантов, еще 650 получили ранения или пропали без вести. Известно, что защитники полностью уничтожили две батальонные тактические группы 810-й отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Симферополь) Черноморского флота.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины ликвидировали подполковника армии РФ Георгия Петрунина. Этот топ-оккупант был военным комендантом Самары, а также воевал в Чечне и Сирии.