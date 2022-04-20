Россия в войне потеряла в три раза больше техники, чем Украина – аналитики

Россия потеряла на войне в три раза больше боевой техники, чем Украина. Согласно исследованиям аналитиков, это число составляет 3002 единицы.

Об этом сообщает Oryx. По данным сайта, потери армии оккупантов выглядят следующим образом: уничтожено – 1588; повреждено – 47; брошено – 244; захвачено – 1123.

Больше всего РФ лишилась грузовиков, автомобилей и джипов (834 ед.), танков (521 ед.), а также боевых бронированных машин (307 ед.) и БМП (532 ед.).

Что касается Украины, то ее потери составляют 848 единиц. Из них – 125 танков, 88 БМП, 75 бронированных машин.

уничтожено – 389;

повреждено – 22;

брошено – 36;

захвачено – 401.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники сбили российский вертолет Ка-52 ("Аллигатор"). Стоимость одного такого летательного аппарата составляет около 10 миллионов долларов.