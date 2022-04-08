Россия "в экстренном порядке" выдала российские паспорта 12 тыс. украинцев: выяснились подробности

Россия заявила, что на ее территорию по состоянию на 30 марта "прибыло" 500 тыс. граждан Украины, в частности из Донецкой и Луганской областей, из них 12 тыс. уже были выданы российские паспорта. Официальный Кремль утверждает, что принудительно депортированные украинцы якобы добровольно приехали в РФ.

РосСМИ пишут, что украинские граждане "в экстренном массовом порядке" пересекают российскую границу. Замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор Олег Кадочников сообщил: 12 людей написали заявления о предоставлении статуса беженца, заявления о временном убежище – 3 700 (предоставлено 3 100 украинцам).

"Принято более 14 тыс. заявлений о приеме в гражданство, более чем по 18 тыс. человек приняты решения о приеме в гражданство, выдано порядка 12 тыс. паспортов", – сказал представитель Кремля.

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Подчеркнем: есть основания полагать, что многие украинцы сделали это под давлением.

МВД России тем временем отчиталось, что около 25 тыс. граждан Украины, в том числе 10,5 тыс. детей, находятся в более чем 800 пунктах временного размещения. Заявляется, что им выплачивается по 10 тыс. рублей.

Напомним:

С началом полномасштабной российской войны с территории Украины принудительно вывезены десятки тысяч наших граждан. Известно, что перед этим они проходят фильтрационные таборы.

Судя по всему, Кремль возвращается к преступным практикам коммунистического режима, когда депортации были одним из главных инструментов массовых репрессий.

Как писал OBOZREVATEL, в городах, полностью или частично захваченных путинской армией, в том числе и в окрестностях Мариуполя, начинается принудительная мобилизация в ВС агрессора. По информации местных жителей, мужчин планируют использовать как "пушечное мясо" в уличных боях.