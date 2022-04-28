Россия устроила провокацию в Херсоне после несостоявшегося 'референдума'

В среду, 27 апреля, в оккупированном российскими войсками Херсоне должен был состояться референдум насчет создания "ХНР". Однако его так и не провели, после чего РФ решила устроить провокацию.

Российские пропагандисты заявили, что в ночь с 27 на 28 апреля Вооруженные силы Украины якобы нанесли по центру Херсона удар ракетой "Точка-У", которую якобы сбили силы ПВО. Украинская сторона пока официально не комментировала инцидент.

Отметим, что на место инцидента моментально прибыли российские журналисты. Один из них продемонстрировал обломок ракеты, заявив, что он "дымится", хотя этого на кадрах не видно, а вокруг якобы "очень масштабные повреждения" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

На видео никаких разрушений журналист не показал, а обломок ракеты просто лежал на земле. Осколки ракеты демонстративно разложили рядом с неповрежденным забором и мусорным баком.

В местном Telegram-канале "Х***ый Херсон" тоже обратили внимание на то, что о "сбитой ракете" первыми сообщили именно пропагандисты, а не местные жители.

"Совпадение? Они просто в очередной раз хотят создать провокации, что только и умеют. Они боятся того, что сегодня херсонцы вышли на улицы и показали, что Херсон – это Украина", – сказано в сообщении.

Впоследствии выяснилось, что видео РФ о ракетном ударе было снято в 21:15 27 апреля, хотя сам "прилет" якобы случился позже, ближе к полуночи.

Напомним: 27 апреля в Херсоне на площади Свободы российские оккупанты разогнали мирный украинский митинг. Против митингующих применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ пишут, что Россия якобы планирует в мае провести так называемый референдум о присоединении оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Также страна-агрессор намерена создать в Херсонской области "ХНР".