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Россия уменьшила интенсивность обстрелов Харькова из-за успехов ВСУ: город восстанавливается

Марина Лисничук
Война в Украине 2022
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Россия уменьшила интенсивность обстрелов Харькова из-за успехов ВСУ: город восстанавливается

Вражеская армия РФ за прошедшие сутки трижды обстреляла Харьковщину из артиллерии и реактивных систем залпового огня – зафиксированы пожары, разрушения и пострадавшие среди людей. В облцентре же интенсивность атак врага уменьшилась и это благодаря успехам Вооруженных сил Украины.

О ситуации в регионе на 1 мая рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В Telegram-канале он опубликовал последствия одних из последних военных преступлений агрессора (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам чиновника, накануне вражеские войска ударили по Салтовке, Пятихаткам и району аэропорта.

Спасатели ликвидировали 15 пожаров, возникших из-за обстрелов – в Немышлянском районе Харькова, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах области.

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Харьковщина пылает из-за постоянных вражеских обстрелов

Подтверждено, что в результате действий российских оккупантов пострадал один человек в Балаклейском районе.

"Враг уменьшил интенсивность обстрелов, это заслуга ВСУ, которые освобождают населенные пункты Харьковщины от оккупации. В частности, откуда россияне обстреливали жилые кварталы Харькова", – подчеркнул Синегубов.

Последствия вражеского обстрела Дергачев

Вместе с тем глава Харьковской ОВА призвал людей не терять бдительность. Ведь около 10:00 воскресенья, 1 мая, захватчики в очередной раз обстреляли Дергачевскую общину, где ранения получил один человек.

"Подарки" от оккупантов

На опубликованных чиновником фото зафиксированы именно последствия длительных вражеских обстрелов Дергачев.

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"Мы восстанавливаем критическую инфраструктуру, продолжает работу областной гуманитарный штаб. По-прежнему доставляем гуманитарную помощь в пункты выдачи в Харькове и в общины. Работаем, держимся, победа за Украиной!" – подытожил Синегубов.

Глава ХОВА говорит, что оккупанты уменьшили интенсивность обстрелов Харькова

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