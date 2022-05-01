Россия уменьшила интенсивность обстрелов Харькова из-за успехов ВСУ: город восстанавливается

Вражеская армия РФ за прошедшие сутки трижды обстреляла Харьковщину из артиллерии и реактивных систем залпового огня – зафиксированы пожары, разрушения и пострадавшие среди людей. В облцентре же интенсивность атак врага уменьшилась и это благодаря успехам Вооруженных сил Украины.

О ситуации в регионе на 1 мая рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В Telegram-канале он опубликовал последствия одних из последних военных преступлений агрессора (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам чиновника, накануне вражеские войска ударили по Салтовке, Пятихаткам и району аэропорта.

Спасатели ликвидировали 15 пожаров, возникших из-за обстрелов – в Немышлянском районе Харькова, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах области.

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Подтверждено, что в результате действий российских оккупантов пострадал один человек в Балаклейском районе.

"Враг уменьшил интенсивность обстрелов, это заслуга ВСУ, которые освобождают населенные пункты Харьковщины от оккупации. В частности, откуда россияне обстреливали жилые кварталы Харькова", – подчеркнул Синегубов.

Вместе с тем глава Харьковской ОВА призвал людей не терять бдительность. Ведь около 10:00 воскресенья, 1 мая, захватчики в очередной раз обстреляли Дергачевскую общину, где ранения получил один человек.

На опубликованных чиновником фото зафиксированы именно последствия длительных вражеских обстрелов Дергачев.

"Мы восстанавливаем критическую инфраструктуру, продолжает работу областной гуманитарный штаб. По-прежнему доставляем гуманитарную помощь в пункты выдачи в Харькове и в общины. Работаем, держимся, победа за Украиной!" – подытожил Синегубов.

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