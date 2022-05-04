Россия ударила ракетами по Кировоградской области: попали в объект инфраструктуры

Вечером в среду, 4 мая, российские войска нанесли ракетный удар по Кировоградской области. Один вражеский снаряд попал в инфраструктурный объект.

Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович. Он уточнил, что "прилет" был за пределами областного центра – Кропивницкого.

"Неспокойный вечер над Кировоградщиной", – написал глава ОВА.

Он отметил, что все службы работают. Райкович пообещал впоследствии сообщить больше деталей.

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