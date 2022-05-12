Россия ударила крылатой ракетой по Запорожью: горит здание

Около 10 часов утра 12 мая российские войска запустили крылатую ракету по Запорожью. Предварительно в частном здании возник пожар.

Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация в Telegram. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, что 11 мая Запорожская область также пострадала от вражеских обстрелов из артилерии, в частности жилые кварталы поселка Камышеваха. В течение дня в результате вражеских обстрелов там погиб один человек, еще трое были ранены. В общем в жилых кварталах разорвалось полтора десятка ракет.

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Также 10 мая рашисты весь день обстреливали город Орехов на Запорожье. В результате вооруженных атак восемь гражданских граждан получили осколочные ранения. Еще один человек погиб.

Таким образом военная ситуация в Запорожской области продолжает оставаться напряженной. Российские фашисты не прекращают обстреливать гражданскую инфраструктуру и убивать мирных людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 мая на Запорожье российские оккупанты обстреляли временно захваченный ими поселок Подгорное, расположенный возле Васильевки. После атаки на населенный пункт в РФ начали распространять фейки, что за атакой якобы стоят украинские военные.