Россия убивает украинцев оружием, купленным у Франции в обход санкций в 2015 году, – Подоляк

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк показал, как с помощью французских военных технологий российская армия уничтожала украинцев в Киевской области. Из французского оружия были расстреляны, в том числе, французские автомобили, в которых гражданское население пыталось эвакуироваться в безопасное место.

Соответственное видео Подоляк выложил в Twitter. В нем показаны изуродованные пулями автомобили украинцев и оружие, из которого это было сделано.

"В Ворзеле украинскими военными после ухода российской армии были захвачены трофейные машины БМД-4. Эти машины начали производиться и стали на вооружение в 2015-2016 годах. То есть, через два года после начала войны в Украине и введения против России санкций, запрещающих продавать стране-агрессору военные технологии", – рассказал Подоляк.

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"Самое интересное здесь – система управления огнем, которая позволяет этой боевой машине стрелять столь точно и кучно, независимо от погоды, ветра или даже времени суток. Так вот, технологии и компоненты для этой системы проданы Российской Федерации французской компанией Thales", – пояснил советник Ермака.

Он отметил, что собирается эта система в России по французским чертежам и из купленных у французов элементов.

По словам Подоляка, это одна из многих схем, позволяющая западным компаниям обходить эмбарго и продолжать снабжать российскую армию самыми современными военными технологиями. По его мнению, это происходит не без участия правительств, смотрящих на это сквозь пальцы.

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