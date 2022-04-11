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Россия убила 183 ребенка, потери РФ – 20 тыс солдат, французские жандармы в Украине – темы дневника войны от Вячеслава Буткалюка

 Obozrevatel
Война в Украине 2022
1 минута
1,6 т.
Россия убила 183 ребенка, потери РФ – 20 тыс солдат, французские жандармы в Украине – темы дневника войны от Вячеслава Буткалюка

47 сутки героического противостояния народа Украины русской войне, русскому геноциду и террору.

Видео под описанием:

  • более 525 детей пострадали в Украине в результате вооруженного вторжения России в наше государство;

  • 19 с половиной тысяч солдат убитыми потеряла российская армия с начала вторжения в Украину;

  • ВСУ уничтожили склад с боеприпасами оккупантов в Луганской области;

  • Ирпень, Гостомель, Ворзель и Бучу соединили с Киевом;

  • провокации в Приднестровском регионе Молдовы;

  • в Украину прибыли французские жандармы.