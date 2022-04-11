Россия убила 183 ребенка, потери РФ – 20 тыс солдат, французские жандармы в Украине – темы дневника войны от Вячеслава Буткалюка
47 сутки героического противостояния народа Украины русской войне, русскому геноциду и террору.
Видео под описанием:
более 525 детей пострадали в Украине в результате вооруженного вторжения России в наше государство;
19 с половиной тысяч солдат убитыми потеряла российская армия с начала вторжения в Украину;
ВСУ уничтожили склад с боеприпасами оккупантов в Луганской области;
Ирпень, Гостомель, Ворзель и Бучу соединили с Киевом;
провокации в Приднестровском регионе Молдовы;
в Украину прибыли французские жандармы.