Россия целенаправленно совершает геноцид против украинского народа, – Виталий Кличко в интервью Bloomberg

Россия не просто развязала бессмысленную войну против Украины. РФ целенаправленно совершает геноцид против украинского народа.

Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил мэр Киева Виталий Кличко. Интервью он обнародовал в своих соцсетях (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мир должен осознать это как можно быстрее. И сплоченнее поддерживать Украину, оказывать нам еще больше необходимой помощи – экономической, вооружением", – отметил мэр Киева.

Виталий Кличко подчеркнул, что победа Украины защитит демократические ценности и свободу цивилизованного мира.

"Украинцы выстоят и победят, потому что борются не только за свое государство, но и за все страны, за демократические ценности и свободы, на которые цинично замахнулась Россия", – подчеркнул Кличко.