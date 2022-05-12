Россия трусливо прячет свое поражение за обстрелами мирных городов, наша задача – бороться до победы, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по итогам 78-го дня войны с Россией. Глава государства подчеркнул, что поражение страны-агрессора – неизбежно, это понимает весь мир. Однако Кремлем управляют трусы, не имеющие смелости это признать.

Видео с обращением президента вечером 12 мая опубликовала его пресс-служба в Telegram. Зеленский отметил, что россияне пытаются скрыть правду за ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами по украинским городам.

"Наша задача – бороться, пока мы не достигнем своих целей в этой войне. Освободить нашу землю, наших людей и надежно обеспечить нашу безопасность", – подчеркнул политик.

Он отметил, что атаки россиян на больницы, школы и детские сады – это глупость, варварство и самоуничтожение России как государства, на которое хотя бы кто-то в мире мог смотреть как на культурную нацию. Президент напомнил, что с 24 февраля российские войска разрушили 570 учреждений здравоохранения, полностью уничтожили 101 больницу.

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А сегодня ночью они нанесли удар по Черниговщине, атака пришлась по школам.

"Конечно, российское государство в таком состоянии, что любое образование ему только мешает. Но чего можно достичь уничтожением украинских школ? Все российские командиры, отдающие такие приказы, просто больны. И неизлечимо. Но все больницы, которые оккупанты разрушили, все школы, все университеты, которые они разбомбили, все дома, мосты, предприятия – мы все восстановим", – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что оккупанты также били по Кременчугу, Запорожью, Донбассу.

"Снова по заводу, чтобы у людей не было бензина. Реально больны. По Запорожской области, по городам и селам Донбасса. Но что это им дает?" – сказал президенту.

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