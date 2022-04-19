Россия только готовит масштабное наступление на Донбасс, бои могут длиться несколько месяцев – данные США и Британии

Россия только готовится к широкомасштабному наступлению на украинский Донбасс. Бои на востоке Украины могут продлиться несколько месяцев.

Государство-агрессор пока совершает отдельные удары на Донбассе и при этом - продолжает наращивать силы для главной битвы этой войны. Об этом свидетельствуют данные, полученные британской и американской разведкой, сообщает издание Independent.

Длительные бои на украинском Донбассе, которые могут растянуться на несколько месяцев, прогнозирует британская разведка. Об этом премьер-министру Британии Борису Джонсону сообщил высокопоставленный чиновник, занимающийся вопросами национальной безопасности Британии.

Видео дня

По словам Джонсона, сказанным во время заседания британского правительства, положение Украины "опасно", поскольку есть все основания предполагать, что президент РФ Владимир Путин настолько хочет заполучить хоть какую-то победу, что готов на любые потери личного состава своей армии.

При этом американская разведка констатирует, что Кремль продолжает наращивать силы для наступления на Донбассе.

"Высокопоставленный представитель министерства обороны США,, который говорил на условиях анонимности, сказал, что Россия все еще наращивает свой военный потенциал для подготовки к новому наступлению. За последние 24 часа были введены дополнительно две батальонные тактические группы (БТГ). Теперь в Украине действуют 78 БТГр", - делится инсайдом Independent.

По мнению собеседника издания, с Донбасса Россия может планировать "гораздо более масштабное наступление в Украине".

Издание упоминает также о захвате путинской армией вследствие удара города Кременная в Луганской области. О том, что украинским защитникам пришлось отойти от Кременной, говорил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Кременная находится под контролем "орков" (русских). Они вошли в город... Нашим защитникам пришлось отступить. Они закрепились на новых позициях и продолжают сражаться с российской армией", - цитирует заявление Гайдая Independent.

Захват Кременной приближает оккупантов к городу Славянск в Донецкой области, который, предполагают на западе, является одной из ключевых целей российского вторжения в Украину.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что эксперты дали прогноз, почему наступление РФ на Донбассе вряд ли будет успешным.