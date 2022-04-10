Россия стянула на аэродром в Воронеже десятки истребителей и технику: опубликованы фото

Страна-агрессор Россия собрала на аэродроме в городе Воронеж не менее 32 истребителей Су-27. Вероятно, этот аэродром станет основным для атак на Украину.

Об этом сообщили исследователи Orion Intel на своей странице в Twitter в воскресенье, 10 апреля. Они опубликовали спутниковые снимки, сделанные компанией Planet Labs.

Кадры были сделаны 9 апреля. На них, как утверждается, видны не менее 32 истребителей Су-27 (по классификации НАТО – Flanker), а также два Су-24 на воронежской авиабазе Мальшево.

На кадрах также есть десантный самолет Ил-76, военно-транспортный самолет Ан-26 и вертолет Ми-26.

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Базу Мальшево, как пишут исследователи, недавно отремонтировали, а начат был ремонт еще в 2013 году. Вероятно, она может быть передовой авиабазой для российских самолетов, выполняющих полеты над Украиной.

Ранее стало известно, что часть находившихся на территории Беларуси вертолетов российской армии сменили дислокацию. Их переместили на аэродром в поселке Сеща Брянской области, где базируется авиационный полк самолетов Минобороны РФ. В настоящее время там находятся военные вертолеты, а также истребители и другие самолеты. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки за 6 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины из 95 ОДШБр в Харьковской области уничтожили два транспортно-боевых вертолета Ми-8 ВС РФ. Вражеские воздушные целые защитники сбили противотанковым ракетным комплексом "Корсар".