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Россия стянула на аэродром в Воронеже десятки истребителей и технику: опубликованы фото

Ольга Липич
Война в Украине 2022
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Россия стянула на аэродром в Воронеже десятки истребителей и технику: опубликованы фото

Страна-агрессор Россия собрала на аэродроме в городе Воронеж не менее 32 истребителей Су-27. Вероятно, этот аэродром станет основным для атак на Украину.

Об этом сообщили исследователи Orion Intel на своей странице в Twitter в воскресенье, 10 апреля. Они опубликовали спутниковые снимки, сделанные компанией Planet Labs.

Кадры были сделаны 9 апреля. На них, как утверждается, видны не менее 32 истребителей Су-27 (по классификации НАТО – Flanker), а также два Су-24 на воронежской авиабазе Мальшево.

На кадрах также есть десантный самолет Ил-76, военно-транспортный самолет Ан-26 и вертолет Ми-26.

Видео дня
Спутниковые снимки от 9 апреля
Спутниковые снимки от 9 апреля

Базу Мальшево, как пишут исследователи, недавно отремонтировали, а начат был ремонт еще в 2013 году. Вероятно, она может быть передовой авиабазой для российских самолетов, выполняющих полеты над Украиной.

Скриншот сообщения Orion Intel в Twitter

Ранее стало известно, что часть находившихся на территории Беларуси вертолетов российской армии сменили дислокацию. Их переместили на аэродром в поселке Сеща Брянской области, где базируется авиационный полк самолетов Минобороны РФ. В настоящее время там находятся военные вертолеты, а также истребители и другие самолеты. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки за 6 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины из 95 ОДШБр в Харьковской области уничтожили два транспортно-боевых вертолета Ми-8 ВС РФ. Вражеские воздушные целые защитники сбили противотанковым ракетным комплексом "Корсар".