Россия стянула на аэродром в Липецке вдвое больше военных самолетов, чем месяц назад – 'Схемы'

Страна-оккупантка Российская Федерация наращивает в Липецкой области силы военной авиации. На аэродроме "Липецк-2" заметили вдвое большее количество истребителей и бомбардировщиков, чем в марте.

Об этом сообщил проект расследований "Схемы" во вторник, 12 апреля. Журналисты опубликовали спутниковые снимки, на которых видна российская военная техника.

По данным издания, в настоящее время там находятся более 30 военных самолетов, и именно с этого аэродрома российские военные атакуют украинские города в восточном направлении.

На фото от 11 апреля видно, что самолеты РФ расположены сразу на двух площадках. Это шесть тяжелых многоцелевых высокоманевровых истребителей Су-27, 14 истребителей-бомбардировщиков Су-30 или Су-34, 10 бомбардировщиков Су-24 и еще четыре неидентифицированных борта.

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В то же время на кадрах, сделанных 27 марта, показано, что на этой части аэродрома вдвое меньше военной техники – самолеты занимают только одну парковку. На втором их тогда вообще не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия собрала на аэродроме в городе Воронеж по меньшей мере 32 истребителя Су-27. Вероятно, этот аэродром станет основополагающим для атак на Украину.