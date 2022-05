Россия стягивает войска в Белгородскую область, чтобы помешать ВСУ выйти на границу – эксперты

Страна-агрессор РФ в войне против Украины ныне пытается удержать позиции оккупантов на окраинах Харькова. В частности, в пределах досягаемости артиллерии города, а также и предотвратить дальнейшие контратаки украинских войск.

Для этого военное командование российских ВС продолжает стягивать подкрепление в Белгородскую область. Такие данные наводят в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Накануне, 9 мая, высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что российская армия не прекращает усилий по окружению Харькова с севера и востока в форме "подковы". Несмотря на то, что в северной части действуют только три батальонные тактические группы.

По данным же Генштаба ВСУ, дополнительно оккупанты накопили 19 БТГр в Белгородской области, которые могут усилить Харьковское направление.

Тот же представитель американского Минобороны добавил, что за последнюю неделю украинские силы оттеснили врага почти на 48 километров к востоку, вероятно, имея в виду освобождение ВСУ 2 мая поселка Старый Салтов Волчанского района Харьковщины.

В ISW отмечают, что пророссийские Telegram-каналы опубликовали изображения с якобы празднования Дня победы в оккупированной Казачьей Лопани, "несмотря на предыдущие сообщения о том, что украинские силы вели бои возле населенного пункта 7 мая".

Эксперты добавляют, что войска РФ не совершали подтвержденных наступлений к юго-востоку или юго-западу от Изюма 9 мая. Однако, вероятно, пытаются сосредоточить силы, необходимые для возобновления наступательных операций в ближайшие дни.

В то же время Кремль продолжает сталкиваться с серьезными проблемами привлечения россиян к войне. Специалисты убеждены, что его длительные усилия по "тайной мобилизации" вряд ли приведут к значительному боевому могуществу.

Ранее в ISW подчеркивали, что контрнаступление ВСУ на Харьковщине вынудило путинскую армию провести передислокацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генштабе ВСУ отмечают, что на 76-е сутки войны войска РФ наносят удары по "Азовстали", продолжают атаки в восточной операционной зоне, на Слобожанском и Донецком направлениях. На Донбассе ведутся бои за ряд населенных пунктов.