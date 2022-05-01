Россия стягивает в Украину снятое с хранения вооружение, остается угроза ракетных ударов из Беларуси – Генштаб

На 67 сутки войны в Украине РФ продолжает полномасштабную вооруженную агрессию и наступление на востоке. Для наращивания темпов атак оккупанты стягивают на украинскую территорию снятое с хранения вооружение, также остается угроза ракетных ударов врага из Беларуси.

Вместе с тем украинские защитники срывают планы захватчиков, давая им мощный отпор, сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ. Только накануне наши воины отбили девять атак противника, уничтожив много его техники и сбив девять воздушных целей.

Отмечается, что для наращивания темпов наступательной операции командование вооруженных сил Российской Федерации продолжает принимать меры по усилению ударного потенциала своих войск. Так, в приграничные с Украиной районы железнодорожными путями перебрасывается снятое с хранения в Западном, Центральном, Восточном военных округах и северном флоте вооружение и военная техника.

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На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Существенных изменений в ситуации по указанным направлениям не произошло.

Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают прикрытие границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины с Беларуси, а также осуществление противником провокаций на указанном участке государственной границы.

На Северском направлении подразделения врага совершили обстрелы позиций наших войск с территории Брянской области.

На Слобожанском направлении группировка ВС РФ продолжает наносить авиационные удары и огненное поражение артиллерией по Харькову. Оккупанты проводят наступательные действия в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Идет усиление ударной группировки врага. В определенные районы перемещено до 300 единиц вооружения и военной техники и прибыло около тысячи мобилизованных лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

В целях противовоздушного прикрытия наступающих войск в четырех определенных районах захватчики развернули два зенитно-ракетных дивизиона вооруженных ЗРК "Бук-М2" и ЗРК "Тор-М".

На Донецком и Таврическом направлениях группировка войск противника ведет активные действия вдоль всего участка линии столкновения. Враг пытается производить авиационные удары и огненное артиллерийское поражение позиций наших войск.

На Лиманском направлении оккупанты наступают в направлении Крымки и Александровки.

На Попаснянском направлении захватчики проводят штурмовые действия на направлении Новотошковское – Орехово. Закрепляются на достигнутых рубежах. В целях недопущения маневра украинских сил и средств осуществляют их блокировку в определенных районах.

На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии, враг пытается прорвать оборону наших подразделений в направлении Оленевка – Новомихайловка.

На Южнобужском направлении противник ведет боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на Николаев и Кривой Рог.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны украинских сил поражены девять воздушных целей России: два самолета Су-25 и семь беспилотников.

Только на территории Донецкой и Луганской областей накануне наши воины отбили девять атак оккупантов. Также защитники уничтожили восемь вражеских танков, одну артиллерийскую систему, 24 единицы боевой бронированной техники, спецмашину и пять автомобилей (в том числе два топливозаправщика).

Как сообщал OBOZREVATEL, западные аналитики назвали нападение РФ на Украину примером плохой военной стратегии. Они рассказали, что Кремль своей "спецоперацией" на самом деле показал миру, как не нужно вторгаться в другую страну.