Россия стягивает технику для наступления на юг Украины: появилось видео из оккупированного Симферополя

Колонны боевой техники вражеской армии выдвинулись из временно оккупированного Симферополя и движутся по направлению к югу Украины. Рашисты ожидают подкрепления, чтобы окончательно определить судьбу региона, выходящего к морю.

Об этом сообщили в Оперативном штабе Вооруженных Сил Украины на Telegram-канале. Военные опубликовали кадры, как тяжелая техника едет по освещенным улицам (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Из Симферополя на север в сторону Херсонской области двигаются колонны военной техники орков", – указано в сообщении.

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Напомним, что уже на этой неделе российские оккупанты проведут так называемый референдум в нескольких населенных пунктах Херсонщины, которые находятся под их контролем. Враги хотят федерализировать часть южной области Украины, превратив ее в недореспублику ХНР,

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Генштабе опровергли распространившиеся слухи о якобы незаменимости моста Чонгар, который соединяет оккупированный Крым с материковой Украиной. Понтон был заминирован, но украинским защитникам противостоял враг, несоизмеримо превосходящий численностью;

– Донбасс остается одной из самых горячих точек военных действий, обе стороны предельно заинтересованы в том, чтобы получить превалирующий контроль на стратегически важным регионом.