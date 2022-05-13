Россия стягивает артиллерию в Брянскую область для усиления обстрелов Черниговщины – Генштаб

Российские оккупанты продолжают стягивать вооружение в области, граничащие с Украиной. Это грозит усилением артиллерийских обстрелов, в частности, на Черниговщине.

Враг будет наращивать число обстрелов с целью провокации. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

По информации Генштаба, на Северском направлении проходят мероприятия усиленной охраны участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. В частности, враг осуществляет перекидывание в приграничные районы Брянской области дополнительных подразделений артиллерии.

Такие действия оккупантов можно расценивать, как подготовку к наращиванию провокационных обстрелов населенных пунктов Черниговской области, расположенных вблизи государственной границы Украины.

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Напомним, что 9 мая войска РФ неуправляемыми ракетами обстреляли приграничные территории Украины в Черниговской области. В частности, российские самолеты совершили несколько пусков ракет на глубину в полкилометра от линии государственной границы.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам мэра Чернигова Владислава Атрошенко, городу понадобится 33 года на восстановление, если рассчитывать только на бюджет развития. Из-за действий российских оккупантов там 37 тыс. квартир нуждаются в ремонте, а 10 тыс. – разрушены полностью, пострадал и частный сектор с жилыми домами.