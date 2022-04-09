Россия собирает на войну в Украину еще 60 тысяч призывников и резервистов – CNN

Военное командование страны-агрессора России якобы планирует собрать около 60 тысяч военнослужащих (призывников и резервистов) для участие в войне в Украине. Так РФ планирует усилить уже существующие группировки, но, вероятнее всего, сделать это не получится.

Об этом изданию CNN сообщил высокопоставленный представитель министерства обороны США. Он уточнил, что нет уверенности в том, что РФ сможет собрать такое количество военных.

При этом подготовка тех, кого России удастся призвать, вероятнее всего, будет сомнительной. Куда именно будут переброшены эти солдаты американская разведка пока не знает. В то же время представитель Пентагона подчеркнул: США не видят "свежих подкреплений, полностью обученных, полностью вооруженных", готовых пополнить истощенные тактические группы российских батальонов.

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По информации источника, Россия в данное время имеет около 80-85% боевой мощи, которую Москва накопила вдоль границ перед вторжением в Украину. По мнению чиновника, россияне не смогли решить проблемы с тыловым обеспечением войск, поэтому вряд ли боеспособность БТГр будет восстановлено в скором времени.

"Мы не верим, что в целом это будет быстрый процесс для них, учитывая потери, которые они понесли, и ущерб, нанесенный их боеготовности", – сказал чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия собирает живую силу для продолжения войны в Украине, где только может. При этом "добровольцев" не снабжают даже самым необходимым. К примеру, к отправке в Украину готовятся тувинцы, воевать они будут в галошах.