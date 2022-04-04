Россия смогла легко атаковать Украину, потому что она не является ядерной державой: в Tagesspiegel назвали три урока для всего мира

Аналитики Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений Андреас Умланд и Хьюго фон Эссен заявили, что Россия смогла легко атаковать Украину, потому что наша страна не является ядерной державой. Они также назвали три урока, которые из войны нашей стране должен вынести для себя весь мир.

Об этом аналитики написали в своей колонке для немецкого издания Tagesspiegel. В начале 1990-х годов новая независимая Украина имела больше ядерных боеголовок, чем Великобритания, Франция и Китай вместе взятые.

Украина унаследовала от СССР около 1900 единиц стратегического и около 2500 единиц тактического ядерного оружия, размещенных на территории советской Украины. Однако на фоне Чернобыльской ядерной катастрофы 1986 года и в духе геополитического оптимизма первых послехолодных лет официальный Киев решил, что Украина станет полностью и навсегда безъядерной.

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В обмен на полную денуклеаризацию Вашингтон, Москва и Лондон согласились взять на себя особые обязательства по обеспечению безопасности Киева. Они заверили Украину в суверенитете страны, безопасности всей ее территории и свободе от экономического и политического давления.

Китай и Франция последовали их примеру и представили Украине отдельные правительственные заявления, выражающие их уважение к государству и границам Украины. Аналогичные письменные обязательства были даны властями Беларуси и Казахстану. Минск и Алматы (ныне Астана) также присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и также сдали свои боеголовки и ядерные боеприпасы России.

Отмечается, что Россия смогла легко атаковать Украину, потому что она не является ядерной державой. Украина не только не имеет оружия массового поражения для сдерживания нападения. Киеву также прямо запрещено ДНЯО приобретать ядерные боеголовки и боеприпасы.

"Если бы Украина была ядерной державой, Путин и его военные дважды подумали бы, прежде чем начинать вторжение", - подчеркнули аналитики.

Они также отметили, что во всем мире центральные державы, не защищенные более крупными союзами, такими как НАТО, могут извлечь из этих обстоятельств три простых урока.

Во-первых, всегда хорошо иметь ядерное оружие — будь то планы на территорию другой страны или сдерживание нападения на собственную территорию.

Во-вторых, не следует как Украина, никогда отказываться от такого оружия, когда оно у тебя уже есть.

В-третьих, нет смысла полагаться на договоры, меморандумы, заверения и договорные декларации, даже если они полностью ратифицированы, имеют обязательную юридическую силу и поддерживаются правительствами самых могущественных стран мира.

Напомним, в случае применения Россией ядерного оружия Соединенные Штаты Америки нанесут по Кремлю авиаудар. Кроме того, США будут рассматривать как нападение на НАТО применение химического оружия против Украины.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, правительство США собрало специалистов, которые будут разрабатывать сценарии ответа Вашингтона на случай, если Кремль применит ядерное оружие. Группа, получившая название "Тигр", рассматривает различные варианты, включая возможность нападения России на конвои с оружием и помощью для Украины на территориях стран НАТО.

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