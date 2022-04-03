Россия скапливает войска возле Донбасса и Харькова: Данилов предупредил об обострении на Востоке

Уже в ближайшие несколько дней самые жестокие бои с российскими оккупантами начнутся на востоке Украины. Сейчас Россия стаскивает большую группировку своих войск на Донецкое, Луганское и Харьковское направления.

Кремль стремится хоть к каким-то победам, поэтому останавливаться оккупанты не собираются. Об этом заявил секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов.

"В направлении Донецкой, Луганской, Харьковской областей – там собирается большая группировка войск Российской Федерации. Останавливаться они не собираются. Задачи, которые ставит Путин, они никуда не исчезают", - сказал секретарь Совбеза.

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В настоящее время украинские военные фиксируют перегруппировку вражеских войск. И подготовку к массированным атакам для выхода на админграницы Донецкой и Луганской областей, а также попыток захвата Харьковщины.

"Желают на этом направлении создать большие проблемы для наших Вооруженных сил, и мы также ожидаем, что там в ближайшее время будут тяжелые бои за нашу территорию", - сказал Данилов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Генштабе ВСУ также констатировали, что Россия формирует дополнительные подразделения для войны против Украины: враг сосредоточил усилия на наступлении на Донбассе.

Однако украинские воины дают оккупантам достойный отпор. Под Харьковом ВСУ почти полностью уничтожили мотострелковую роту россиян: там ликвидировано около 80% личного состава.

Также Россия понесла тяжелые потери на одном из направлений на Востоке: украинцы уничтожили огромное количество вражеской техники и оккупантов.

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