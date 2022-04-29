Россия с начала войны выпустила по Украине свыше 1900 ракет – Пентагон

По состоянию на 63-й день полномасштабной войны Россия произвела более 1900 ракетных ударов по Украине. При чем большинство пусковых установок находятся на территории РФ.

Большая часть ракетных ударов пришлась на Мариуполь и в район операции Объединенных сил на Донбасс. Об этом во время брифинга сообщил чиновник Министерства обороны США.

"С начала вторжения было произведено более 1900 ракетных пусков. Большая часть ракетных пусков и ударов самолетов по Украине по-прежнему приходится на Мариуполь и в район операции Объединенных сил, в основном, на Донбасс", – заявили в Пентагоне.

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Также оборонное ведомство отмечает, что почти все авиаудары по Украине наносятся с российских авиабаз. При этом после бомбардировки самолеты возвращаются на аэродромы в России.

"Они не взлетают и не садятся в Украине. Я имею в виду, возможно, на юге им иногда удавалось это сделать, но большинство из них прибывают из России, а затем возвращаются на аэродромы в России. То же самое касается и ракетных ударов – пусковые установки находятся на территории России", – сказал чиновник Минобороны США.

Напомним, российские оккупанты вечером 28 апреля нанесли ракетные удары по Киеву, в это время в столице с официальным визитом пребывал генсек ООН Антониу Гуттериш. Зафиксировано два попадания в Шевченковском районе города.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате среди гражданского населения есть пострадавшие.