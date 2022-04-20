Россия с начала новой фазы наступления на Донбассе не получила больших территориальных достижений – CNN

По оценкам США, Россия не получила серьезных территориальных достижений в новом расширенном наступлении на Донбассе. Линии фронта остаются статическими.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на информацию высокопоставленных чиновников по поводу аналитических оценок военной ситуации в Украине. По словам одного из них, США зафиксировали несколько новых атак российских войск, которые, скорее всего, преследовали цель проверить украинскую оборону.

Однако, несмотря на все попытки оккупационных войск, линии фронта остаются статическими и пока ни одна большая территория не перешла под контроль захватчиков.

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Чтобы помочь украинским защитникам противостоять врагу, США предоставляют Украине новый пакет военной помощи на сумму 800 миллионов долларов. Согласно информации чиновника и еще одного источника издания в Конгрессе, этот пакет сосредоточен на артиллерии, в том числе на 155-мм гаубицах и боеприпасах к ним.

Высокопоставленный чиновник также сообщил, что Соединенные Штаты попросили "многих" союзников по НАТО помочь предоставить артиллерию Украине для этой новой запланированной поставки оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты пытаются продолжить наступление на Донбассе и частично блокируют Харьков.