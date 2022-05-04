Россия пытается наступать на трех направлениях, есть паузы, – Арестович

Российские фашисты продолжают создавать напряжение на фронте, не гнушаясь ничем. Украинские защитники героически сдерживают напор врага, несмотря на то, что он изо всех сил давит перед 9 мая.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире 24 канала. Он назвал основные направления движения русских войск (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Арестовича, в последние дни ситуация на фронте существенно не изменилась. Оккупанты и дальше пытаются прорваться на трех направлениях: Изюмское, Запорожское и Херссонское. Однако даже несмотря на преимущество в средствах, они не продвигаются.

Видео дня

Арестович отметил, что даже имея преимущество в авиации и артиллерии, оккупанты не могут выполнить военные и политические задачи, которые им поставили – выйти на административные границы Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

Интенсивность боевых действий снизилась, на линии столкновений возникают паузы. По словам Арестовича, это связано с тем, что ВСУ разгромили несколько командных пунктов российских фашистов.

"На фронте есть свои паузы, например, на Изюмском направлении она длилась 4 суток. Это не значит прекращение боевых действий, просто снизилась интенсивность. Это связано с тем, что мы поразили там три командных пункта, а это всегда сбивает с толку." Также, кафиры проводили определенную ротацию, да и "выдохлись" уже – они терпят огромные потери," – убеждает Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты нанесли почти полсотни авиаударов по Украине в сутки с привлечением оперативно-тактической и стратегической авиации. Бомбардировщики Ту-160 совершили 18 пусков ракет с акватории Каспийского моря по территории нашей страны.