Россия пытается 'глушить' сигналы спутников, чтобы Украина не могла использовать GPS

Россия пытается заглушить сигналы GPS, которые Украина получает с американских спутников. Москва также начала глушить систему GPS, используемую гражданскими самолетами на границе с Финляндией.

Об этом заявив генерал Космических сил США Дэвид Томпсон, сообщает NBC News. Он отметил, что РФ пока не атаковала американские спутники GPS на орбите.

"Украина может иметь проблемы с использованием GPS, потому что вокруг стоят глушилки, которые не позволяют принимать сигнал", – сказала Томпсон.

Он отметил, что в РФ понимают, насколько важен сигнал GPS "и пытаются помешать другим использовать его".

Проблемы с GPS могут повлиять на работу автомобильных навигаторов, международные перевозки, работу чрезвычайных служб и украинских военных. Также может пострадать и онлайн-банкинг.

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По словам генерала, Россия пока лишь использует глушилки, не атакуя непосредственно спутники на орбите, но Космические силы следят за такими возможностями.

Томпсона объяснил, что Россия нацелилась на систему спутников Navstar, используемую США и открыто предоставляемую многим странам мира.

Navstar имеет 24 основных спутника, каждый из которых обращается вокруг Земли за 12 часов.

Система работает, посылая синхронизированные сигналы пользователям на Земле. Чем больше спутников находятся в зоне использования, тем точнее будет получаемый сигнал.

Отметим, что Россия использует свою собственную систему спутников, называемую ГЛОНАСС. Европа использует систему Galileo, а Китай – Beidou.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала вторжения РФ 24 февраля 2022 года, Украина также испытывает серьезные проблемы с интернетом и мобильной связью. На помощь Украине пришел Илон Маск, который предоставил нашей стране собственные системы спутникового интернета Starlink.