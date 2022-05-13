Россия проводит скрытую мобилизацию для войны против Украины, используют два пути, – Буданов

Страна-агрессор Россия проводит скрытую мобилизацию, чтобы обновить свои силы для войны против Украины. Секретность этого процесса объясняется двумя факторами, которые Москва не сможет объяснить россиянам.

Об этом заявил в эфире украинского телемарафона руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, планы Москвы относительно войны в Украине остаются неизменными.

"Россия проводит скрытую мобилизацию. Она идет двумя путями – фактические действия, то, что и называется скрытая мобилизация, а второй – это использование резервистов", – сказал Буданов.

Он отметил, что у Украины есть доказательства привлечения в войну резервистов по краткосрочным контрактам, поскольку нескольких из них украинские защитники уже взяли в плен.

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Буданов также отметил, что есть две причины, по которым РФ не готова объявить открытую всеобщую мобилизацию.

"Во-первых, сугубо экономические факторы, потому что в условиях наложенных на Россию санкций удары будут еще более значительными при всеобщей мобилизации", – подчеркнул он.

Вторая причина – это информация, которую пропаганда РФ на протяжении всего времени с начала вторжения рассказывала россиянам.

"Надо объяснить хоть как-то, зачем проводится всеобщая мобилизация, если исходя из официальных сообщений российско-террористического руководства, у них все идет хорошо и абсолютно все по плану", – сказал глава разведки.

Он отметил, что поскольку объяснений этих двух фактора у Москвы нет, "то они проводят это скрытым способом".

Он также сообщил, что у России наблюдаются серьезные проблемы с обновлением боевой техники.

"Я подтверждаю, что у них значительный дефицит боевой техники и они расконсервируют технику с баз хранения. Эта техника там стоит с 60-80-х годов. Простояв 40-50, а иногда и 60 лет на открытых площадках баз хранения, она только условно может называться боевой техникой", – заметил Буданов.

В качестве примера он привел информацию разведки о попытках восстановления боеспособности 810-й бригады морской пехоты во временно оккупированном Крыму.

"Провели они доукомплектование личным составом на 78%, а по технике – почти на 100%. Но когда вышли на полигон, то поехало 14% техники", – рассказал глава разведки.

Что касается ситуации на Донбассе, Буданов убежден, что свои цели враг не изменил.

"Противник до сих пор пытается завладеть полностью Донецкой и Луганской областями и выйти на границы этих областей. Но, как вы видите, ничего им не удается. Они продолжают свои действия, оперативная ситуация очень быстро меняется, но значительных побед противник не одержал и, я так вижу, что в ближайшее время это абсолютно нереально для них", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские журналисты провели опрос на улицах городов РФ и узнали, что в основном россияне не хотят, чтобы в стране проводилась всеобщая мобилизация. Некоторые считают, что объявление всеобщей мобилизации станет концом для президента-агрессора Владимира Путина.