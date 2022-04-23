Россия проводит 'чистки' среди генералов из-за провала войны против Украины, это может еще больше ослабить армию, – эксперты

Российские власти проводят "чистки" вышестоящих офицеров вооруженных сил из-за провалов в войне против Украины. В частности, против ряда командиров оккупантов ведется расследование.

Особое внимание агрессор уделил поиску "козла отпущения" за уничтожение Вооруженными силами Украины ракетного крейсера "Москва". Об этом сообщает Институт изучения войны.

По имеющимся данным, российские власти арестовали командующего Черноморским флотом РФ адмирала Игоря Осипова. Кроме того, страна-агрессор ведет расследование в отношении начальника штаба Черноморского флота вице-адмирала Сергея Пинчука. Оба случая "зачистки" командования Институт изучения войны связывает с уничтожение ракетного крейсера "Москва".

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Также за неудовлетворительную работу сняты со своих должностей целый ряд российских командиров. Среди тех, кто попал под "чистку", называют командира 6-йобщевойсковой армия российских захватчиков, командира и заместителя командующего 1-й гвардейской танковой армией, а также командира 22-го армейского корпуса оккупантов.

При этом Институт отмечает, что "чистки" российских офицеров не улучшат возможности России, поскольку замещающие командиры, будут менее опытными и будут находиться под сильным давлением для достижения необоснованных целей, поставленных Кремлем.

Ранее сообщалось, что в России нарастает число военнослужащих и нацгвардейцев, которые наотрез отказываются участвовать в войне против Украины. Точное число таких "мятежников" достоверно неизвестно, но по некоторым источникам, оно давно перешло с сотен на тысячи.

Напомним, в Министерстве обороны РФ решили выпустить очередной фейк насчет резонансного потопления флагмана Черноморского флота ракетного крейсера "Москва". В этот раз ведомство снизило число погибших членов экипажа до одного рядового моряка, а еще 27 записали в без вести пропавшие.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудник Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что министра обороны РФ Сергея Шойгу, скорее всего, ждет трибунал в России. Он был одним из ярых сторонников начала войны в Украине и нынешние провалы россиян в Украине с высокой долей вероятности повесят прежде всего на него.