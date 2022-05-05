Россия проигрывает в Украине: польский генерал дал прогноз, как может действовать Путин

Президент-агрессор Владимир Путин 9 мая может объявить о том, что территории, которые России удалось захватить с 24 февраля 2022 года, и были настоящими целями в войне против Украины. Следовательно, российская пропаганда сможет объявить о собственной победе.

Такое мнение высказал военный эксперт, экс-командующий сухопутными войсками вооруженных сил Польши, бывший заместитель министра национальной обороны РП, генерал Вальдемар Скшипчак, пишет "Укринформ". Он убежден, что боеспособного войска в РФ уже нет, а вероятное объявление общей мобилизации не окажет существенного влияния на ход войны.

"Российская пропаганда может объявить все что угодно, и даже из поражения, которое она терпит в Украине, сделать победу. И россияне поверят Путину", – заявил Скшипчак.

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Он убежден, что на самом деле российским властям не о чем объявлять, поскольку войну против Украины "они проигрывают".

"Вероятно, 9 мая Путин заявит, что территории, которые они смогли захватить за период войны в Украине, и были целями Кремля", – предположил эксперт.

Он считает, что таким образом россиянам попытаются продать победный нарратив, несмотря на то, что "всем понятно, что он (Путин. – Ред.) не достиг в Украине никаких целей".

Генерал отмечает, что на дальнейшую оккупацию Украины у РФ уже нет сил, "поскольку украинская армия образцово сражается с врагом ".

"Проблема Путина в том, что российская армия уже не имеет боеспособного войска", – убежден Скшипчак.

Генерал признает, что Кремль может объявить частичную или полную мобилизацию, однако в оперативном плане это ничего РФ не даст.

"Они смогут попасть на фронт только через несколько недель", – подчеркнул военный.

В РФ же опасаются, что поддерживаемая Западом Украина, получив много военной техники и создав новые военные подразделения, "постепенно начнет вытеснять российскую армию".

"Время сейчас играет за Украину, и его нужно использовать", – подчеркнул Скшипчак.

Он также выразил мнение, что Путин осознает, что проигрыш в войне в Украине сильно поколебал его позиции в РФ, и там могут начаться "социальные волнения из-за действия санкций, введенных против России".

"Возможно, в Кремле начнутся движения, направленные на отстранение его от власти, и дальнейшие попытки договориться с Западом, а, возможно, и Украиной тоже", – спрогнозировал генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что Россия 9 мая может объявить о так называемом вхождении "ДНР" и "ЛНР" в состав РФ.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр утверждает, что на 9 мая Украина готовит собственный "сюрприз" для оккупантов.