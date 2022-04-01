Россия продолжает частичный отвод войск с Киевщины в сторону Беларуси, оккупанты вывозят награбленное – Генштаб

Российские оккупанты продолжают частичный вывод войск из Киевской области. Вместе с тем они вывозят и награбленное, в частности автотранспорт.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 1 апреля. Также на Донецком и Луганском направлениях украинские воины отбили семь атак противника.

По данным Генштаба, наблюдается продолжение частичного отвода подразделений российских оккупационных войск с севера Киевской области в сторону государственной границы с Республикой Беларусь. Фиксируется движение смешанных колонн техники разного количества. В составе колонн также гражданские транспортные средства (грузовики, автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили), которые были угнаны российскими захватчиками во время временного занятия территорий. Кроме того, противник вывозит награбленное имущество.

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На временно занятых территориях враг продолжает противоправные действия, ограничивая движение гражданского населения, использует дома и квартиры местных жителей для размещения личного состава, удерживая в заложниках местных жителей и активистов . Продолжается мародерство и насилие в отношении граждан Украины.

В отдельных районах, временно занятых врагом, оккупанты пытаются заставить предпринимателей перейти на расчет за товары и услуги в российских рублях.

Группировкой Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбито 7 вражеских атак . Наши воины уничтожили 3 танка, 2 бронетранспортера, 2 единицы автомобильной техники и 2 артиллерийские системы. Также сбит БПЛА типа "Орлан-10".

Силы обороны Украины продолжают успешно выполнять поставленные задачи, преследуют отступающего врага, прорывают оборонные позиции оккупантов и постепенно освобождают украинские земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 марта ВСУ заставили оккупантов отказаться от попыток блокировать и захватить Киев.

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