Россия признала провал плана по захвату всей Украины, но угроза бомбардировок остается высокой, – британская разведка

В России начали говорить о "новых методах ведения войны" против Украины. Смена риторики руководства страны-агрессора является фактически признанием того, что их планы пошли не по тому сценарию, на который они рассчитывали.

Об этом пишет Министерство обороны Великобритании в Twitter, ссылаясь на данные своей разведки. Отмечается, что российские оккупанты разочаровались в том, что оказались неспособными прорвать оборону ВСУ.

Ведомство отмечает, что РФ потребуется время, чтобы изменить и адаптироваться к новой тактике и методам ведения войны.

"Таким образом в промежуточный период, скорее всего, [оккупанты] будут продолжать полагаться на бомбардировки как на средство подавления украинского сопротивления российским силам", – пишет Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готовит мощные контрнаступления против группировок Российской Федерации. Он подчеркнул, что российские оккупанты получат по зубам.