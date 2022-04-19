Россия преследует три цели: эксперт объяснил, почему оккупанты наносят массированные ракетные удары по Украине

Российские оккупанты целенаправленно продолжают наносить ракетные удары по городам Украины, до которых не смогли добраться. Таким образом они хотят помешать переброске дополнительный украинских сил на восточное направление.

Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии "РБК-Украина". Оккупанты хотят нанесли как можно больший ущерб.

"Россияне бьют по резервам, запасам топливно-смазочных материалов, складам оружия и боеприпасов, чтобы уменьшить боеспособность наших частей. Они, конечно, придут на помощь нашей группировке на Донбассе, но с логистическими проблемами", – сказал он.

Но есть у оккупантов и еще одна цель ракетных ударов – держать в страхе жителей всей Украины. Россияне все еще считают, что смогут деморализовать украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве обороны Украины назвали главную цель российских оккупантов после начала второй фазы наступления – враги хотят полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области.